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среда, 14 августа 2019 12:17

Начали тестировать разумную систему для мониторинга океана

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Начали тестировать разумную систему для мониторинга океана
Океан будут мониторить благодаря умной системе Фото: sbras.info

Умная система может измерять температуру и уровень помутнение воды, глубину, и показывать уровень концентрации ионов водорода в реальном времени.

Тесты проводят ученые Институт по океанологии китайской академии наук. Система будет мониторить среду океана в водах у прибрежного города Чжоушань, передает Xinhua.

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Умная система имеет технологии интеллектуального управления и выдвижных структур для постоянного наблюдения за океанскими профилями.

Благодаря сенсорам, которые прикрепили к поплавковому оборудованию, исследователи могут получать данные об условиях океана в реальном времени.

Всего разработали 21 разумную систему. Их разместили в Желтом и Восточно морях.

Исследователи китайской академии наук преуспели в режиме багатожитлового питания с солнечной и волновой энергией. Также в наблюдении за многослойным потоком ветра.

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