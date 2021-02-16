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вторник, 16 февраля 2021 11:02

Начала работать телефонная служба спасения

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Начала работать телефонная служба спасения
Появилась первая телефонная служба спасения фото: deztop.net

16 февраля 1968 года в городе Гейливиль, который расположен в США, появилась первая телефонная служба спасения - 911.

В начале 1900-х основатели коммуникационного гиганта Ericsson Incorporated признали, что нужен легкий и эффективный способ общения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Они разработали портативный телефон и кривошип, которые подключили к телефонной линии. Это способствовало ранней телефонии. Используя удлинительную палочку, 2 металлических крючка расположили над проводами. Это сделали для того, чтобы сформировать соединение. Ручную коробку вернули, чтобы создать сигнал.

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Раннее нововведения успешно использовали для сообщения о грабеже поезда в 1907 году, что способствовало аресту преступников.

Служба 911 создала прямое соединение между центральным телефонным аппаратом и единственной соответствующей точкой ответа на общественную безопасность - PSAP. Эту раннюю структуру построили путем реконфигурации ведущей, аналоговой и коммутированной технологии. Ее использовали в коммутированной телефонной сети общего пользования - PTSN.

7 февраля 1906 сигнал SOS впервые предложили как международный сигнал бедствия. В правилах радиосвязи немецкий правительство приняло этот сигнал 1 апреля 1905-го. В соответствии с постановлением 2-й Международной радиотелеграфной конвенции, он стал международным.

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Дата
16
февраля

Начала работать телефонная служба спасения

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