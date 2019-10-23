На Землю летит опасный астероид

25 октября возле Земли пролетит потенциально опасный астероид. Фото: NASA

Астероид 1998 HL1, диаметр которого от 440 до 990 метров, приблизится на минимальное расстояние к Земле 25 октября в 20:00 по киевскому времени. Событие будут транслировать онлайн.

DART столкнется со 170-метровым астероидом Дидим в, который подойдет на расстояние в несколько миллионов километров к Земле в октябре 2022-го, сообщает НВ.

Диаметр этого астероида — от 440 до 990 метров, но, к счастью, минимальное расстояние его орбиты по отношению к Земле сейчас составляет 6,2 млн км. К сравнению, это в 16 раз больше, чем расстояние от нашей планеты до Луны.

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В следующий раз 1998 HL1 пролетит так близко к Земле только в 2051-м, но и тогда ученые не ожидают его столкновения с нашей планетой.