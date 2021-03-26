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суббота, 27 марта 2021 04:25

На спутнике Сатурна нашли следы океанских течений

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На спутнике Сатурна нашли следы океанских течений
На спутнике Сатурна нашли следы океанских течений фото: NASA

На Энцеладе, который является спутником Сатурна, обнаружили следы океанических течений.

Астрономы отметили, что океаны Энцелада могут быть неоднородными, сообщает Science.

Лед на полюсах значительно тоньше, чем на экваторе, причем гораздо тоньше на южном полюсе, где извергаются спутниковые гейзеры. Это, по мнению группы исследователей, предусматривает, что в океане внизу происходят какие-то сложные процессы.

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Более тонкий лед, связанный с сильным таянием, а более толстый лед - с сильным замерзанием. Это означает, что там, где лед потолще, океан более соленый, поскольку замерзает только жидкость, а большая часть солей возвращается обратно. Это делает жидкость под льдом плотной, поэтому она опускается на дно океана. В регионах таяния происходит обратное.

На Земле, это приводит к возникновению течения "конвейерной ленты". Вода замерзает на полюсах, плотная и соленая вода опускается на дно и течет по направлению к экватору. В это время теплые воды с экватора текут к полюсам, где они замерзают, что приводит к опусканию плотной холодной соленой воды и так далее.

Команда разработала компьютерную модель Энцелада и обнаружила, что подобный поток может воспроизводить толщину лунного льда.

В конце 2019 года на Международную космическую станцию ​​отправили 12 бутылок красного вина. Благодаря исследованию ученые хотели узнать, как невесомость влияет на старение жидкости.

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