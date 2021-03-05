На поверхности астероида Итокава обнаружили воду и органические материалы. Исследователи пришли к выводу, что астероид эволюционировал миллиарды лет, включая образование жидкости и органических веществ так же, как это делает Земля.

Автор: Dailymail На поверхности астероида обнаружили воду

Планетологи из Лондонского королевского университета Холлоуэя исследовали одну частицу пыли, которую вернули на Землю с астероида Итокава, сообщает Dailymail.

Автор: Dailymail На поверхности астероида обнаружили воду

Вода и органические вещества возникли в самом астероиде, а не образовались в результате столкновения. Ученые установили, что они химически развивались.

Автор: Dailymail На поверхности астероида обнаружили воду

По сообщению британской команды, которая стояла за новым исследованиям, такой материал впервые обнаружено на поверхности астероида.

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Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 4826. Она расположена в созвездии Волосы Вероники за 17 млн ​​световых лет от Земли. Это космическое тело также называется Глаз Сатаны или Черный Глаз, имея темную полосу пыли с одной стороны ее яркого ядра.