На Луну отправят флаг Украины

Старт миссии запланировали на весну 2022 года. Фото: ua.news

Весной 2022 года на Луну доставят флаг Украины.

Это произойдет в рамках миссии британской компании Spacebit, к которой присоединилась украинская компания "Меридиан" имени С.П. Королева, входящяя в состав госконцерна. Об этом сообщает Укроборонпром.

Флаг распечатают на 3D-принтере с украинского титана. При его изготовлении используют специальную технологию "зеленого" или безотходного производства.

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В рамках этой миссии на Луну доставят оборудование для исследования почвы, изучения отобранных образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле спутника Земли.

Доставить украинский флаг и оборудование планируют к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем - в интересующее ученых темное пятно Oceanus Procellarum.

Лунная миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) - коммерческой программы обслуживания грузов на спутнике Земли.

Украинско-американская частная компания Firefly Aerospace отправила в космос ракету Alpha. Первая ее миссия называется DREAM или FLTA001. Запуск состоялся в 4:59 по киевскому времени с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. Сначала запуск планировали в 4:00, однако отложили, ведь Alpha прервала обратный отсчет.