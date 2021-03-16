На какие сайты украинцы заходили чаще всего в феврале

Компания Kantar создала рейтинг самых распространенных в Украине сайтов за февраль 2021 года. За этот период популярность интернет-магазинов и маркетплейсов не снижалась.

Охваты увеличили Prom.ua, Comfy.ua и Hotline.ua, а также оператор доставки Novaposhta.ua. После новогодних праздников все больше украинцев начали искать работу на Work.ua, сообщает Kantar.

Автор: Kantar Какие сайты пользовались наибольшим спросом в феврале

К самым популярным новостным ресурсам попали: Pravda.com.ua (12-е место), Unian.net (20-е место), 24tv.ua (23-е место), Tsn.ua (25-е место). Запрещенная русская соцсеть Vk.com продолжила терять популярность и оказалась далеко за пределами рейтинга. Тройка неизменных лидеров - Google, Youtube, Facebook.

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В ходе исследования Kantar использовала данные из таких источников: Site-centric-счетчики, интегрированные в сайты; Frame-centric-счетчики, установлены во фрейме баннерной сети; User-centric-панель, респонденты с установленными плагинами в браузерах и приложениями Kantar на телефонах.

Версия Skype Preview (8.70.76.48) для Windows получила новую функцию активного шумоподавления. Недавно американская компания Microsoft начала ее тестирование.