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среда, 06 октября 2021 09:27

На фоне сбоя в Facebook к Telegram присоединились 70 млн пользователей

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4 октября мессенджер Telegram зафиксировал рекордный прирост новых пользователей на фоне масштабного сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

К Telegram присоединились более 70 млн пользователей, заявил 5 октября основатель мессенджера Павел Дуров.

"Telegram опережает конкурентов на световые годы. Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом. Мессенджер продолжал безупречно работать для большинства наших пользователей. В то же время некоторые пользователи из Северной и Южной Америки, возможно, заметили низкую скорость приложения, поскольку миллионы пользователей с этих континентов регистрировались в Telegram", - отметил он.

Автор: t.me/durov
  Telegram зафиксировал рекордный прирост новых пользователей
Telegram зафиксировал рекордный прирост новых пользователей

В январе количество активных пользователей перевалило за 500 млн. После блокировки аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в Twitter, его сторонники массово перешли в Telegram. За три дня мессенджер установили более 25 млн пользователей.

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4 октября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Проблемы в работе коснулись также мессенджера WhatsApp и других сервисов. Сбой вызвало удаление записей DNS, которые сообщают, как найти страницы соцсетей в интернете. Вчера их удалили из таблиц глобальной маршрутизации, а через несколько часов возникла ошибка в конфигурации.

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Дата
06
октября

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