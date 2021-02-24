Многопредметность провоцирует низкое качество образования - эксперт фото: educarion.ua

Министерство образования и науки предлагает сделать учебный курс "Основы христианской этики" обязательным для всех украинских школьников. Согласно этой инициативе, обязательными должны быть и другие курсы моральной направленности. Сейчас эти предметы факультативные, их преподают в трети украинских школ, в основном - в областях Западной Украины.

"Скорее всего, так отвлекают внимание общества от реальных проблем. В школах есть общая проблема многопредметности. Например, когда ребенок в 7-м классе имеет 17 предметов, а в старших классах - более 20. Такое количество предметов трудно освоить", - говорит Gazeta.ua Заслуженный учитель Украины, редактор портала" Образовательная политика" Виктор Громовой.

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Эксперт отметил, что в учебных заведениях Украины уже давно существует проблема многопредметности.

"Изучая литературу или историю, содержание должно быть таким, которое бы побуждало этическое поведение. В Украине существует соблазн добавлять какие-то одночасовые курсы. Эти курсы по любому предмету являются абсолютно неэффективными. В школах должно быть минимальное количество предметов. Это поможет школьникам сконцентрироваться. По советской инерции в школах продолжают добавлять одночасовые курсы и распылять внимание учеников. Соответственно, учеников обрекают на низкое качество образования", - добавляет Виктор Громовой.

1 февраля 2021 года началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021 года. В этом году регистрация продлится до 5 марта. Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более, чем с 5 учебных предметов.