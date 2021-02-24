 
Ексклюзивы
1/5
Многопредметность провоцирует низкое качество образования - эксперт
Многопредметность провоцирует низкое качество образования - эксперт
Просмотров: 126
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1305
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3447
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 270
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 819
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8 Просмотров: 2106
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 486
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 459
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1386
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 810
Фото
Все фото
3
8
3
2
5
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
В Антарктиде снова &quot;цветет&quot; снег
В Антарктиде снова "цветет" снег
Астроном зафиксировал необычное явление
Астроном зафиксировал необычное явление
Археологи нашли ткань библейских времен
Археологи нашли ткань библейских времен
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
Видео
Все видео
Показали первое видео с Марса
Показали первое видео с Марса
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Марсоход Perseverance сегодня садится на красную планету (трансляция)
Марсоход Perseverance сегодня садится на красную планету (трансляция)
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 414
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1386
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 666
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1908
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 504
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 12:12

Многопредметность провоцирует низкое качество образования - эксперт

  Комментировать
Многопредметность провоцирует низкое качество образования - эксперт
Многопредметность провоцирует низкое качество образования - эксперт фото: educarion.ua

Министерство образования и науки предлагает сделать учебный курс "Основы христианской этики" обязательным для всех украинских школьников. Согласно этой инициативе, обязательными должны быть и другие курсы моральной направленности. Сейчас эти предметы факультативные, их преподают в трети украинских школ, в основном - в областях Западной Украины.

"Скорее всего, так отвлекают внимание общества от реальных проблем. В школах есть общая проблема многопредметности. Например, когда ребенок в 7-м классе имеет 17 предметов, а в старших классах - более 20. Такое количество предметов трудно освоить", - говорит Gazeta.ua Заслуженный учитель Украины, редактор портала" Образовательная политика" Виктор Громовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как воспитать инициативность детей

Эксперт отметил, что в учебных заведениях Украины уже давно существует проблема многопредметности.

"Изучая литературу или историю, содержание должно быть таким, которое бы побуждало этическое поведение. В Украине существует соблазн добавлять какие-то одночасовые курсы. Эти курсы по любому предмету являются абсолютно неэффективными. В школах должно быть минимальное количество предметов. Это поможет школьникам сконцентрироваться. По советской инерции в школах продолжают добавлять одночасовые курсы и распылять внимание учеников. Соответственно, учеников обрекают на низкое качество образования", - добавляет Виктор Громовой.

1 февраля 2021 года началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021 года. В этом году регистрация продлится до 5 марта. Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более, чем с 5 учебных предметов.

Автор: Алёна Лищук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Многопредметность провоцирует низкое качество образования - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Аэропорт назвали в честь римского рода

Начали строительство канала, который соединяет 2 океана

Никогда не работал ради денег: 10 советов от Стива Джобса

Украинский полковник попал в засаду и застрелился

Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

Узаконили рождение от троих родителей

Команданте подал в отставку

Союзники начали наземную операцию

Самое читаемое
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список Просмотров: 14265
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 13122
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
4
 Просмотров: 7416
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 6705
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 6498
Наука
Раскололся самый большой айсберг в мире
Раскололся самый большой айсберг в мире Просмотров: 1971
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
 Просмотров: 459
Показали первое видео с Марса
Показали первое видео с Марса
 Просмотров: 693
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
 Просмотров: 810
Клонировали овцу
Клонировали овцу
 Просмотров: 99
Больше всего комментируют
8
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
5
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
4
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
Голосов: 10
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть