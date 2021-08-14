Министру обороны Украины продемонстрировали роботизированные платформы национальных производителей

Министру оборону Украины Андрею Тарану продемонстрировали роботизированные платформы национальных производителей, разработанных по заказу Министерства обороны для нужд ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.

Презентация прошла в учебном центре Десна им. князя Ярослава Мудрого в Черниговской области.





"Представители компаний провели презентацию своих изделий, рассказали о тактико-технических характеристиках наземных дронов и продемонстрировали возможности применения роботизированной техники", - говорится в сообщении.

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Так, платформы преодолевали препятствия на пересеченной местности с грузами, противостояли системам радиоэлектронной борьбы, выполняли учебно-боевые задачи.

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