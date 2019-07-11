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четверг, 11 июля 2019 18:30

Министерство образования подражает зарубежные тенденции - эксперт о новом образовательном законе

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Министерство образования подражает зарубежные тенденции - эксперт о новом образовательном законе
Появится новый вид образования. Фото: glavcom.ua

В Украине появится новый вид образования - профессиональное перед высшим. Все украинцы смогут бесплатно получить профессиональное образование, перед высшим за счет госбюджета.

"Студентам нужно будет тратить еще больше времени для того, чтобы снова сдавать экзамены по этим же вопросам. Вспомните университетское образование и посчитайте сколько одинаковых тем приходилось слушать на "разных" дисциплинах. Для чего это создали ? Условно - для улучшения качества образования", - говорит эксперт-языковед Роман Копна.

Похвально, что министерство образования пытается подражать зарубежные тенденции. Но чтобы вводить вырванные из контекста направления образования-нужно разрушать всю старую систему высшего образования. В первую очередь уничтожать остатки советчины, уверен эксперт.

"Надо принимать во внимание не только европейско-американский опыт, но и прививать на практике эти аспекты. Это не отдельное образовательное пространство, а лишь дополнение к силам и возможностям поступить в вузы", - отмечает языковед.

Если все высшие учебные заведения, которые готовят младших специалистов, до 2020 года не получат статуса колледжа-станут заведениями профессионального образования перед высшим.

"Фактически, сейчас так и есть, но подается под другим соусом. Большое количество выпускников заведений образования i-II уровня аккредитации поступают в вузы, так же сдавая ВНО рядом с одиннадцатиклассниками. Из собственного опыта скажу, что преподавательская компетентность во многих научных центрах не имеет достаточного уровня, несмотря на моменты со стажировкой и последипломным образованием", - добавил эксперт.

Мнения студентов разделились.

"Такой закон нужен, поскольку реалии современного мира побуждают к самостоятельному обучению. Но в любом случае классические университеты выполняют важную образовательную функцию", - говорит студент Донецкого национального университета Андрей Оленин.

Получил прекрасное классическое образование. Советизации не было, заверил студент.

"Насколько я понимаю, этот закон предусмотрен на то, чтобы люди могли перед получением высшего образования определиться, нужно ли оно им. Это даст молодым людям возможность выбора, нужна ли им, в конце концов, высшее образование. В Украине куча выпускников вузов, но работать им по специальности нигде. Так пусть идут, получают профессиональное образование и думают - надо им становиться еще умнее и поступать в университет и платить за это деньги или просто бесплатно получить профессию и не усложнять себе жизнь еще четыре года", - говорит студентка винницкого педагогического университета Диана Колесник.

В будущем человек с высшим образованием будет восприниматься иначе, уверена студентка.

"Именно как личность, которая сознательно сделала для себя выбор стать умнее, а не остановиться на комфортном уровне. Это устранит проблему большого количества университетов. Дипломы будут получать только умные люди. Или, как большой минус, очень состоятельные, потому что мы не знаем, что ждет при этом высшее образование", - говорит Диана.

Автор: Ирина Кальченко
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