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вторник, 12 мая 2020 12:18

Минцифры отрицает утечку персональных данных из приложения "Действие"

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Минцифры отрицает утечку персональных данных из приложения &quot;Действие&quot;
Глава Минцифры Михаил Федоров отрицает, что с приложения "Дія" сливают персональные данные Украинской. Фото: facebook.com/svobodnaya.academy

В Министерстве цифровой трансформации отрицают, что Telegram-бот, который накануне ливней в сеть базу данных украинский с 26 млн водительских удостоверений, связанный с приложением "Действие".

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров сообщил через свою страницу на Facebook.

"В Telegram заработал бот использует большие объемы персональных данных. Сразу активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения" Действие ". Это невозможно даже теоретически", - рассказал Федоров.

Как пояснил министр, "Действие" не базы данных и не накапливает такую ​​информацию. Кроме того, количество информации, доступной в указанном боте, гораздо превышает ту, с которой работает "Действие". По данным Федорова, предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете.

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"В частности, речь идет о базе данных ПриватБанка (до национализации), а также других частных (негосударственных) баз данных. Например, в боте доступны пароли от ВКонтакте, Linkedin", - написал чиновник.

Служба безопасности Украины начала соответствующие следственные действия по работе телеграмм-боту и доступных в нем персональных данных. Речь о том, что в мессенджере Telegram появились два боты, которые продают личные данные украинском (номера паспортов, ИНН, данные прописки). Такая информация появилась в конце апреля в СМИ.

Приложение "Дия" может стать новой цифровой эрой в системе украинской бюрократии. Простая программа на мобильном телефоне становится сервисом, которым будут пользоваться большинство украинцев, желающих получить государственные услуги, но и не иметь дела с ''живыми чиновниками".

С 22 апреля в приложении появились цифровые паспорта, имеющие такие же возможности, как и бумажные. Еще раньше в программу завели водительские права, которые можно предъявлять патрульным.

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