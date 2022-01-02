Мимо Земли пролетит астероид: когда это произойдет

Расстояние от него до планеты Земля будет равна около 7,4 млн километра. Фото: Pixabay

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что мимо Земли 6 января пролетит астероид 2014 YE15.

Об этом сообщает Inverse. По данным NASA, длина космического камня составляет около 12,8 метров, что равняется длине автобуса.

Расстояние от него до планеты Земля будет равно около 7,4 млн километров, что составляет 19 дистанций между Землей и Луной.

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В NASA отметили, что ни размер астероида, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для нашей планеты.

Отмечается, что астероид 2014 YE15 входит в группу астероидов класса Атон, вращающуюся вокруг Солнца между Землей и Меркурием.

Астронавт NASA показал впечатляющие фотографии Земли из космоса. Шейн Кимбро периодически фотографирует нашу планету с Международной космической станции.