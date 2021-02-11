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четверг, 11 февраля 2021 12:29

Microsoft тестирует новую функцию Word

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Разработчики Microsoft начали тестировать ночной режим в текстовом редакторе Word. Они сделали возможным изменения цвета "полотна" в документе на темный.

Ранее при активации ночного режима рабочее поле документа оставалось белым, хотя оно занимает больше места на экране, чем остальные части интерфейса, информирует компания разработчика.

Чтобы активировать ночной режим, нужно зайти в меню "Файл", нажать "Учетная запись", впоследствии "Тема Office" и выбрать из перечня параметр "Темная". Цвет "полотна" переключается на вкладке "Представление" на панели управления в Word. Для этого надо выбрать функцию "Переключение".

Автор: Microsoft Office
  Microsoft тестирует новую функцию Word
Microsoft тестирует новую функцию Word

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Цвета в документе, который создали в темном режиме, останутся стандартными по умолчанию. То есть другие пользователи с активированной светлой темой увидят белый документ с исходными цветами.

Новая функция доступна пользователям предварительного бета-тестирования в версии 2012, сборник 13518.10000. Пока компания планирует протестировать ее в течение некоторого времени. Постепенно функция появится у большего числа пользователей, сообщают разработчики.

Компания Apple работает над разработкой новых проводных зарядных устройств для iPhone. Провода в таких зарядках будут служить дольше.

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11
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