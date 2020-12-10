Microsoft собирается оживлять людей - запатентовали технологию

Компания хочет усовершенствовать голосовых чат-ботов, которые общаются с пользователями. Фото: pixabay

Технологию создания голосовых чат-ботов с помощью информации о реальных людях и их биологические параметры запатентовала компания Microsoft.

Патент назвали Creating a Conversational Chatbot of a Specific Person - "Создание разговорного чат-бота конкретного лица", пишет Input.

Компания хочет усовершенствовать голосовых чат-ботов, которые общаются с пользователями. Разработчики используют фотографии людей, записи их голосов и манеру общения в социальных сетях.

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Алгоритм могут использовать для создания виртуальных копий реальных людей. Технология может также применяться для создания голосовых чат-ботов, которые абсолютно точно передают стиль общения людей, которых уже нет в живых.

Специалисты предупреждают, что это может спровоцировать большую волну киберпреступлений. Технология применять искусственный интеллект, который будет обрабатывать стиль общения в социальных сетях. Это позволит злоумышленникам создавать языковые модели, которые полностью копируют определенного человека. Возможно, Microsoft надеется улучшить свои чат-боты по обслуживанию клиентов, а также развиваться в области искусственного интеллекта вроде Alexa, Siri или собственной Cortana - LOL.

Если новую технологию Microsoft будет использовать для создания виртуальных копий людей - государствам придется пересмотреть действующее законодательство по неприкосновенности частной жизни после смерти.

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс прокомментировал "теорию заговора", согласно которой он хочет вживить микро-чип людям под видом вакцинации от коронавируса. Он заявил, что о микро-чипах речь не идет и признался, что его беспокоит "существование всех этих сумасшедших идей".