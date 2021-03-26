Компания Microsoft готовит к выходу 2 новых контроллера для консолей Xbox. Речь идет о Electric Volt и Daystrike Camo Special Edition.

Автор: Gizmochina Microsoft готовит новые геймпады для Xbox

Новые контроллеры совместимы с новыми консолями Xbox Series S/X Xbox One, ПК с Windows 10, а также мобильными телефонами и планшетами Android, информирует ITsider.

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Electric Volt получил равномерное желтое покрытие с лицевой стороны и белое с обратной. Daystrike Camo Special Edition входит в серию аксессуаров Camo с камуфляжными цветами.

Автор: Gizmochina Microsoft готовит новые геймпады для Xbox

Оба геймпада используют материалы, подлежащие вторичной переработке. Для их создания использовали различные полимеры, полученные в результате переработки покрытий автомобильных фар и компакт-дисков.

Новые контроллеры будут продавать с 27 апреля по цене $64,99, примерно 1 тыс. 817 грн.

Анкету о приеме на работу, которую заполнил Стив Джобс в 1973 году, продали на аукционе в Лондоне за $222 400 - приблизительно 6 млн 227 тыс. грн.