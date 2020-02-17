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Математика обязательна: все о ВНО-2020

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Математика обязательна: все о ВНО-2020
В этом году документы можно подавать до пяти, а не семи университетов Фото: vchasnoua.com

С 3 февраля по 24 марта будет проходить регистрация на внешнее независимое оценивание. В этом году тестирование будут сдавать более 346 тыс. выпускников средних школ. Еще 10% - выпускники школ и университетов предыдущих лет.

ВНО будут сдавать по четырем предметам

Из них три - обязательные. Первый - украинский язык и литература, второй - математика или история Украины. Третий предмет поступающий выбирает по своему усмотрению. Кроме этого, абитуриент может дополнительно пройти еще одно внешнее оценивание.

Тестирование будут проходить в течение двух месяцев

Начнется основная сессия внешнего оценивания 21 мая тестом по математике, 26 мая — украинский язык и литература, 28 мая - физика, 1 июня - французский, испанский и немецкий языки, 2 июня - английский язык, 4 июня - история Украины, 9 июня - биология, 11 июня - география и завершится 15 июня тестированием по химии. Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля 2020 года.

Изменили перечень произведений украинской литературы

В общем исключили 14 старых и добавили 11 новых произведений. Кроме этого, в тестах по украинскому языку и литературе ближайшие 5 лет не будут проверять новых норм украинского правописания, который приняли в прошлом году.

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Результаты появятся в течение двух недель после написания теста

Каждый абитуриент сможет их найти на личной странице поступающих на сайте Украинского центра оценивания качества образования. По математике и физике - до 12 июня, украинскому языку и литературе, истории и иностранных языкам - до 20 июня, биологии, химии и географии - до 24 июня.

Уменьшилось количество вузов

В этом году документы можно подавать до пяти, а не семи университетов, как это было в предыдущие годы. Для вступления подойдут сертификаты тестирования за последние 4 года, начиная с 2017 года. По иностранному языку разрешены не позднее 2018-го, ведь в прошлом году по этим предметам ввели аудирования. Минимальный проходной балл на бюджет - 125. На правовые и врачебные специальности - 150.

Абитуриенты обязаны учиться в подконтрольных Украине школах

Поступающие, которые живут на неподконтрольной Украины территории Донбасса и Крыма, и участники антитеррористической операции на Донбассе смогут отправить документы по почте или на электронный адрес регионального центра. Чтобы пройти тестирование, такие абитуриенты должны учиться в учреждениях среднего образования, которые контролирует украинская сторона. Сейчас таких 14 тысяч

Задания ВНО могут перевести

Абитуриентам из нацменьшинств тесты могут перевести на крымскотатарский, молдавский, польский, русский, румынский и венгерский языки. Абитуриентам, которые владеют языком жестов, на внешнем независимом оценивании предоставят сурдопереводчика. Для школьников с нарушениями зрения сделают дополнительное освещение, задания шрифтом Брайля или дадут лупу.

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ГИА составлять в форме ВНО

В этом году студенты 3-го курса колледжей и профессиональных технических училищ впервые будут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания. В 2019-м они проходили тестирование по двум предметам, в 2017-м - только по украинскому языку.

Математика станет обязательной

С 2021-го внешнее независимое оценивание по украинскому языку и математике станет обязательным и будет иметь два уровня сложности. Первый - базовый, второй - профильный. Последний будут сдавать ученики, которые изучали предмет углубленно. В тестах базового уровня задач по украинской литературе не будет.

Увеличится количество тестирований

Со следующего года все поступающие впервые будут сдавать обязательные 4 предмета. Их результаты будут зачислять как оценки за государственную итоговую аттестацию. Третьим будет история Украины или английский язык, четвертый - на выбор абитуриента. Дополнительно ученик сможет пройти тестирование по п5-му предмету.

В 2019 году на внешнее оценивание зарегистрировалось более 354 тыс. человек. В 2018-м - более 335 тыс. учеников.

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