Массовая хакерская атака в Telegram: как не потерять свой аккаунт

В мессенджере Telegram хакеры присылают опасную ссылку, в случае открытия которой пользователь теряет доступ к собственному аккаунту. Опасность заключается еще и в том, что "вирусная" ссылка приходит обычно от кого-то из знакомых.

После перехода по ссылке человеку предлагают ввести номер мобильного, рассказал пользователь Виктор Фантаев в Facebook.

"На этом моменте ссылку я закрыл. Впрочем, и телеграмм свой в этот момент я уже потерял, попытки зайти в свой аккаунт заканчивались тем, что через 15 секунд он отключался с любого устройства", - написал Фантаев и опубликовал скрин с вредной ссылкой.

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В Украине с 30 декабря по 5 января зафиксировали активные кибератаки на сайты НАБУ и Госспецсвязи. Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 5 055 047 подозрительных событий, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе.