Люди "сварились": как погибли люди во время извержения Везувия

Фото: journals.plos.org

Во время извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года н.э. люди умерли от высокой температуры

Итальянские ученые из Университетской больницы Федерико II проанализировали кости людей. Результаты исследования опубликовали в журнале Plos One, пишет "Еспресо".

Ученые получили кости и 12 пепловых камер в городе Геркуланум. Он расположен в 11 милях от Помпеи.

Проанализировали 103 из 300 останков. На них нашли красный и черный минеральный остаток оксида железа. Поэтому главная причина гибели - пирокластические потоки. Это смесь горячих газов, пепла и обломков. Во время извержения температура потоков достигала 500 градусов Цельсия. Они двигались со скоростью до 300 км / ч. Люди, которые оказались на их пути, погибли мгновенно.

Найденные в камерах черепа разорваны изнутри. Это произошло от высого давления. Кровь испарялась мгновенно. Кости были с трещинами, раздробленными и обугленными участками разлома.

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"Такие полевые и лабораторные исследования имеют большое значение не только с точки зрения исторической и биологической реконструкции популяций римской эпохи, но и потому, что обеспечивают фундаментальную информацию, полезную для оценки уровня вулканического риска в густонаселенных районах", - рассказывает Пьер Паоло Петроний , ученый из университетской больницы Федерико II в Неаполе и ведущий автор нового исследования.

Автор: journals.plos.org

Первые результаты того, как погибли люди в Помпеи, опубликовали 2001-го в статье в Nature. Исследователи также отмечают, что "посмертные последствия для тел жертв были различными в этих городах в зависимости от расстояния до Везувия".

Испарения крови - не окончательная демонстрация того, что люди погибали от высоких температур. Причиной смерти, может быть, было что-то совсем другое, и наблюдаемые высокотемпературные эффекты кровь и ткань могли быть получены путем раскрытия пирокластических потоков, говорится в исследовании.

В древнеримском городе Помпеи, уничтожил вулкан Везувий, археологи обнаружили останки мужчины. Его голову разбил камень. Погибший выжил при первом взрыве вулкана и пытался бежать из города. Мужчина 30 лет имел поврежденную ногу и ему было трудно ходить. Позже на него упал каменный брус, поднятый в воздух газами из жерла вулкана. Ученые считают, что это был косяк.