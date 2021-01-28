Лучшим ученикам будут выдавать президентские стипендии

Зеленский учредил стипендии для лучших учеников . Фото:pexels

Президент Владимир Зеленский учредил стипендии, гранты и премии для лучших учеников.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

Зеленский подписал Указ № 27/2021 "О стипендиях, премиях и грантах президента Украины в сфере образования".

Стипендии будут предоставлять участникам внешнего независимого оценивания, которые получили высокие результаты. Победителям всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам будут давать премии. Предусмотрены также гранты на обучение за рубежом

"Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и дальше. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину", - отметил Зеленский.

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Кабинет министров Украины в двухмесячный срок должен разработать и утвердить порядок назначения и выплаты этих стипендий, премий и грантов.

В профильном комитете Верховной Рады будут рассматривать постановление о том, чтобы 30 самых успешных участников ВНО смогли получить премию объемом 100 тыс. грн. Для этого они должны набрать от 790 баллов и более из 4 предметов ВНО.