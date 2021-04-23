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пятница, 23 апреля 2021 09:21

Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция

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Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
По прилету на МКС астронавты в течение шести месяцев будут заниматься научными экспериментами. Фото: SpaceX

23 апреля миссия SpaceX Crew 2 стартует с площадки NASA во Флориде. Впервые для доставки астронавтов на МКС ракету-носитель Falcon 9 и корабль частной компании Илона Маска Crew Dragon используют повторно.

Запуск Crew 2 запланирован на 12:49 по Киеву, трансляция подготовительных мероприятий и старта космической миссии уже доступна на платформе NASA Live. Стыковка корабля Crew Dragоn с МКС ожидается на следующий день в 12:10 по киевскому времени.

Crew 2 является второй операционной миссией SpaceX. Она проходит в рамках программы NASA по организации полетов частными кораблями. Корабль доставит на МКС четырех астронавтов из США, Японии и Франции. Они сменят экипаж, работавший там с ноября 2020 года. Это первый полет международных партнеров в рамках американской программы коммерческих космических миссий.

Функции командира и пилота Crew 2 будут выполнять астронавты NASA Роберт Шейн Кимбро и Кэтрин Меган Макартур. На борту также будет находиться астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Акихико Хошиде. Европейское космическое агентство (ESA) представляет француз Тома Песке. Впервые с 2011 года астронавт ESA полетит в космос не с российской миссией.

По прилету на МКС астронавты в течение шести месяцев будут заниматься научными экспериментами и исследованиями в области медицинских технологий и здоровья человека.

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В конце мая 2020-го состоялся первый пилотируемый запуск коммерческого корабля SapceX Crew Dragon, на котором астронавты NASA отправились на МКС. В рамках тестового полета корабль доставил на МКС Дугласа Харли и Роберта Бенкена, которые проработали там два месяца.

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