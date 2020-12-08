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вторник, 08 декабря 2020 07:55

Космическая редиска: астронавты собрали первый урожай на МКС

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На борту МКС астронавтка Кейт Рубинс собрала свой первый урожай редиса.

20 растений отправят на Землю в 2021 году, сообщает NASA.

"Выращивание ассортимента культур помогает определить, какие растения хорошо растут в условиях микрогравитации, а также предложить лучший сорт и питательный баланс для астронавтов, которые выполняют долгосрочные миссии", - рассказала руководитель программы NASA в Космическом центре имени Кеннеди Николь Дюфур.

Автор: nasa.gov
 

Эксперимент с растениями - первый случай выращивания редиса в лаборатории на орбите. Корнеплод выбрали, поскольку он вызревает за 27 дней. В космической среде редис нуждался в незначительном внимании от экипажа.

В рамках эксперимента на Земле выращивают контрольную популяцию растений, которую сравнят с космическими образцами.

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В ночь на 1 декабря рядом с Землей прошел неизвестный объект, который вернулся в Солнечную систему. Ученые пока могут только догадываться, что это было.

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Дата
08
декабря

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