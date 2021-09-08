Контроль над приватностью: Twitter тестирует новую функцию

Twitter также тестирует возможность автоматически архивировать старые твиты. Фото: pixabay.com

Социальная сеть Twitter тестирует новую функцию, которая позволит удалять пользователей из списка читателей.

Пользователи не будут знать о том, что владелец профиля отписал их от себя, сообщает Twitter Support. По желанию они смогут подписаться повторно.

"Раньше в Twitter можно было лишь блокировать подписчиков. Если заблокировать кого-то, а потом разблокировать, тот пропадет из списка читателей", - говорится в сообщении.

Возможность отписать других сначала станет доступна исключительно в браузерной версии Twitter, в меню рядом с именем пользователя.

Соцсеть активно усиливает контроль над приватностью. Twitter также тестирует возможность автоматически архивировать старые твиты, скрывать список лайков и отписываться от чужих обсуждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комментировать твиты будет интереснее: тестируют новую функцию

Голосовая соцсеть Clubhouse отменила приглашения на регистрацию и открыла свободный доступ для всех пользователей. Сначала соцсеть была доступна только на iOS по системе инвайтов. Это стало своеобразной фишкой и рекламой социальной сети.