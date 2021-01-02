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суббота, 02 января 2021 03:39

Конец легенде. Adobe Flash прекратил свое существование

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Конец легенде. Adobe Flash прекратил свое существование
Adobe Flash больше не работает. Фото: Adobe

Adobe Flash Player официально прекращает работу.

Adobe Flash Player - некогда популярный мультимедийный модуль, на который онлайн-контент опирался на протяжении многих лет, сообщает BBC.Украина.

Flash выходил за пределы простого воспроизведения видео, он помогал людям воплощать свои идеи в формате мультимедиа.

Но найти свое место в сутки смартфонов ему не удалось. Adobe прекратила поддержку Flash Player на операционной системе Windows 10.

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В июле 2017 Adobe объявила о прекращении поддержки Flash в 2020 году.

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