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понедельник, 31 мая 2021 15:27

Кому стоит покупать Macbook в 2020 году?

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  Макбук – это оптимальный выбор, если у вас хороший бюджет
Макбук – это оптимальный выбор, если у вас хороший бюджет

У американского бренда Apple не просто так целая армия фанатов по всему миру – не тысячи и не сотни тысяч, а сотни миллионов человек. Наверное, самая большая часть людей, которым нравится яблочный бренд – это владельцы iPhone, но есть и другие устройства бренда, ради которых "переходят на Apple". Например, Macbook Air или Macbook Pro.

Чем "Макбук" отличается от обычного ноутбука?

Конечно, сравнивать две модели можно только, зная, что у них внутри, но в большинстве случаев ноутбуки от Apple опережают своих конкурентов по таким параметрам, как:

• Качество матрицы экрана
• Качество сборки, клавиатуры и тачпада
• Время автономной работы
• Габариты и вес

Производительность топовых моделей Macbook Pro выше, чем у среднестатистических ноутбуков, хотя и стоят они немало и больше подходят для профи. В целом же, любой Макбук 2020 года удовлетворит потребности большинства пользователей, чем бы они ни занимались.

Подробнее о конкурентных качествах

Во-первых, это отличный экран Retina, который отличается превосходной цветопередачей, контрастностью и разрешением. Хотя максимальная диагональ экрана у ноутбуков не очень большая.

Во-вторых, это мощные процессоры Intel (конкретная модель процессора зависит от модели устройства), достаточный объем ОЗУ и SSD дисков. Объем оперативной памяти может быть разный, как и объем SSD, и последнего, к слову, часто не хватает для хранения больших архивов данных на внешнем устройстве.

В-третьих, это аккумуляторы, которые позволяют использовать устройство автономно в течение 8-10 часов. Немногие ноутбуки аналогичной мощности от других производителей смогли хотя бы близко подобраться к таким же показателям.

Кому же подойдет Макбук?

Любым пользователям, которые пользуются ноутбуков в повседневных делах. Единственное – на Макбуках не так много прожорливых игр, да и вообще не так много игр, как на устройствах для Windows.

Макбуки – легки и автономные, они подойдут для тех, кто пользуется техникой в дороге или вдали от дома. Корпус ноутбука выполнен из прочных материалов, поэтому в теории они хорошо переживают дорожные условия. Хотя садиться на них и бить технику не стоит.

Наконец, Макбук – это оптимальный выбор, если у вас хороший бюджет, а также широкий ассортимент техники того же производителя – то есть Apple. Ноутбуки прекрасно интегрируются с общей экосистемой и профилем пользователя.

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