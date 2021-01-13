Катапульта сработала - 1-й летчик воспользовался креслом безопасности

День в истории: впервые использовали кресла с катапультой фото: trueua.info

В этот день в 1942 году 1-й человек в мире воспользовался авиационной катапультой. Это немецкий летчик-испытатель Гельмут Шенк. Он тестировал в то время новое оборудование на самолете He-280. Приземление было успешным, как и срабатывания всех механизмов кресла.

Немецкие кресла с катапультой имели единственную задачу - быстро выбросить человека из кабины самолета. Удалившись от борта, летчик должен был самостоятельно отстегнуть ремни, оттолкнуть кресло и раскрыть парашют. Если не успевал выполнить эти манипуляции, рисковал разбиться.

На самолете He-280 уже установили усовершенствованную систему катапультирования с более надежным механизмом. Первые такие системы появились в 1939 году. Сначала их устанавливали на экспериментальной модели Heinkel He-176 с ракетным двигателем.

2-е поколение кресел с катапультой появилось в 1950-х. Процесс выкидания был уже частично автоматизирован - достаточно было дернуть рычаг, пиротехнический механизм выбрасывал кресло с самолета, выводился парашютный каскад - стабилизирующий, затем тормозной и основной. Автоматика обеспечивала только задержку по времени и блокировки по высоте. На большой высоте парашют открывался не сразу.

Кресла 3-го поколения появились в 1960-х. Их оснащали твердотопливным ракетным двигателем, работающим после выхода кресла из кабины. Они были обеспечены более совершенной автоматикой. На первых креслах этого поколения, разработанных НПП "Звезда", парашютный автомат КПА соединялся с самолетом 2 пневмотрубками и таким образом настраивался на скорость и высоту.

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