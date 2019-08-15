Какого числа пройдет первый звонок

В 2019 году первое сентября приходится на выходной день - воскресенье.
Украинские школьные учреждения имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования первого звонка, передает 24 канал.
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В этом году большинство учебных заведениях Украины проведут линейку первого сентября, в других школах празднования пройдет второго сентября.
Чтобы узнать дату проведения праздника необходимо накануне обратиться к школьному учреждению.
В Украине детей без необходимых прививок не будут пускать в школы и сады.
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