Какого числа пройдет первый звонок

Первое сентября в Украине приходится на воскресенье Фото: Первая электронная газета

В 2019 году первое сентября приходится на выходной день - воскресенье.

Украинские школьные учреждения имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования первого звонка, передает 24 канал.

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В этом году большинство учебных заведениях Украины проведут линейку первого сентября, в других школах празднования пройдет второго сентября.

Чтобы узнать дату проведения праздника необходимо накануне обратиться к школьному учреждению.

В Украине детей без необходимых прививок не будут пускать в школы и сады.