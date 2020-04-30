Какие смарт-часы подойдут именно вам: топ лучших гаджетов

Сейчас смарт-часами уже никого не удивишь. А выбрать лучший из всех, которые уже существуют, становится действительно сложной задачей.

Gazeta.ua предлагает Топ-3 смарт-часов с широким функционалом, которые помогут не только следить за здоровьем, но и меньше касаться телефона на улице.

Apple Watch Series 5

Стоимость: 11712 грн

Техника Apple традиционно занимает первые места в рейтингах качества. Поэтому неудивительно, что Apple Watch попал в тройку лучших часов на сегодня. Он компактен, имеет много интересных функций: измеряет сердечный ритм и другие жизненно важные показатели, имеет встроенный GPS-модуль и компас, воспроизводит медиатеку Apple Music и многое другое.

Главными полюсами можно назвать: всегда активный дисплей Retina, удобный тач-скрин, отслеживания основных показателей работы организма, поддержка функций Wallet и Apple Pay, постановка задач для Siri, возможность быстро отвечать на сообщения и звонки, приложения для спорта.

Минусы: это цена и отсутствие отслеживания сна.

Автор: 24tv.ua Apple Watch Series 5

Fitbit Versa 2

Стоимость: 8814 грн

Этот бренд известен своими товарами для здоровья и спорта. Versa 2 - часы для сбора статистики сна и других показателей работы организма, которые позволяют оценить состояние здоровья. Часы заменят личного тренера, они могут распознавать виды активности и давать советы по их интенсивности.

Плюсы гаджета: мониторинг сна, круглосуточное отслеживание сердечного ритма, технология SmartTrack, распознавания различных видов тренировок, функция Fitbit Pay ™ для бесконтактных оплат.

Минусы: очень объемный экран.

Автор: notebookcheck-ru.com Fitbit Versa 2

Huawei Honor Watch

Стоимость: 3699 грн

Huawei похож на классические часы, но по функциям удовлетворит спортсменов и людей, следящих за своим здоровьем. Он выводит оповещения о звонках, следит за шагами, пульсом и сном.

Плюсы: дизайн позволяет одеть часы и к платью, и к спортивному костюму, имеет много функций по контролю состояния организма, заряд держится около недели.

Минусы: все же функций меньше, чем предлагают вышеупомянутые аналоги.

Автор: androidinfo.ru Huawei Honor Watch

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