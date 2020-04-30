Какие смарт-часы подойдут именно вам: топ лучших гаджетов

Сейчас смарт-часами уже никого не удивишь. А выбрать лучший из всех, которые уже существуют, становится действительно сложной задачей.
Gazeta.ua предлагает Топ-3 смарт-часов с широким функционалом, которые помогут не только следить за здоровьем, но и меньше касаться телефона на улице.
Apple Watch Series 5
Стоимость: 11712 грн
Техника Apple традиционно занимает первые места в рейтингах качества. Поэтому неудивительно, что Apple Watch попал в тройку лучших часов на сегодня. Он компактен, имеет много интересных функций: измеряет сердечный ритм и другие жизненно важные показатели, имеет встроенный GPS-модуль и компас, воспроизводит медиатеку Apple Music и многое другое.
Главными полюсами можно назвать: всегда активный дисплей Retina, удобный тач-скрин, отслеживания основных показателей работы организма, поддержка функций Wallet и Apple Pay, постановка задач для Siri, возможность быстро отвечать на сообщения и звонки, приложения для спорта.
Минусы: это цена и отсутствие отслеживания сна.
Fitbit Versa 2
Стоимость: 8814 грн
Этот бренд известен своими товарами для здоровья и спорта. Versa 2 - часы для сбора статистики сна и других показателей работы организма, которые позволяют оценить состояние здоровья. Часы заменят личного тренера, они могут распознавать виды активности и давать советы по их интенсивности.
Плюсы гаджета: мониторинг сна, круглосуточное отслеживание сердечного ритма, технология SmartTrack, распознавания различных видов тренировок, функция Fitbit Pay ™ для бесконтактных оплат.
Минусы: очень объемный экран.
Huawei Honor Watch
Стоимость: 3699 грн
Huawei похож на классические часы, но по функциям удовлетворит спортсменов и людей, следящих за своим здоровьем. Он выводит оповещения о звонках, следит за шагами, пульсом и сном.
Плюсы: дизайн позволяет одеть часы и к платью, и к спортивному костюму, имеет много функций по контролю состояния организма, заряд держится около недели.
Минусы: все же функций меньше, чем предлагают вышеупомянутые аналоги.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Philips, Sony или малоизвестный американский инженер: рассказали историю компакт-дисков
Радиоуправляемые авто могут стать интересной игрушкой во время карантина.
Gazeta.ua предлагает подборку миниавто, которые точно не оставят вас равнодушными.
Комментарии