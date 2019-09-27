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воскресенье, 29 сентября 2019 07:25

Какая страна в ближайшие годы перейдет на возобновляемые источники энергии

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Какая страна в ближайшие годы перейдет на возобновляемые источники энергии
ВИЭ в Шотландии на три четверти обеспечивает страну Фото: itc.ua

Возобновляемые источники энергии на три четверти удовлетворяют потребности Шотландии в электроэнергии.

В начале 2019 местные власти объявили о введении чрезвычайной климатической ситуации и задались целью полностью декарбонизуваты экономику до 2045 года, сообщает ZME Science.

Развитие ВИЭ в Шотландии способствует развитию локальной экономики и технической сферы. Сейчас в этом секторе работает около 17 тыс. Шотландцев.

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"Нужно учесть, что многие шотландских ВИЭ-проектов, будучи расположенными в отдаленных регионах, не только обеспечивают приток людей в эти районы, но и дают рабочие места местным жителям, которым в противном случае пришлось бы покинуть родные пенаты, чтобы найти работу", - указывают аналитики.

По расчетам специалистов, солнце и ветер производят самую дешевую электроэнергию в регионе. Главными пользователями ВИЭ населения шотландских островов и сельское хозяйство.

Чтобы Шотландия смогла полностью перейти на ВИЭ, ей необходимо "закупиться" системами хранения энергии, которые могут сгладить суточные колебания в генерации.

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