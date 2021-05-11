Эксперт посоветовала, как женщине адаптироваться к работе после декрета фото: mama.ua

Немалый стресс получают женщины после возвращения из декретного отпуска на работу. Во время декрета они привыкают быть "идеальными" мамами и женами, у которых все находится под контролем.

"За несколько лет домашнего режима все же наступает время выходить на работу. Первая сложность, с которой сталкивается женщина, - это то, что она перестает успевать выполнять все дела. Начинает думать, например, что стала плохой мамой, ведь ее ребенок надел невыглаженную футболку. Но стоит помнить, что для своего ребенка ты - лучшая, а идеальной быть невозможно. Здесь поможет поддержка других, делегирование дел. Заранее следует подготовить родных к тому, что вы уже не будете находиться дома круглосуточно. Можно поделиться обязанностями с мужем или другими родственниками, чтобы не сваливать все домашние дела и уход за ребенком исключительно на свои плечи. Тогда будет легче. Но, морально надо быть готовой к тому, что не все будет идеально. И это нормально ", - рассказывает Gazeta.ua психолог Анна Тихая.

Как правило, за время декрета женщины привыкают к круглосуточному пребыванию с ребенком, так же как и дети.

"Нужно подготовить себя и ребенка к своему выходу на работу. Лучше за месяц или хотя бы за две недели до этого уже отдать ребенка в детский сад или оставлять с бабушками, дедушками или няней. Таким образом он будет привыкать к отсутствию мамы, но если что - мама еще может оказаться рядом в любое время. Сначала можно отдавать на несколько часов, а затем увеличивать это время", - отметила эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете

Также время, когда ребенок находится не с вами, важно использовать с пользой. Например, можно посещать курсы или читать литературу, которая поможет женщине быстрее адаптироваться на работе и быстро ориентироваться в новом.

"Как правило, после декретного отпуска сложно выйти на работу. У женщины появляется страх, что она отстала в своей области много пропустила. Уверенности можно набраться благодаря получению дополнительных знаний: читая специализированную литературу или посещая различные учебные курсы и тренинги. Когда женщина вышла на работу, то начинает хвататься за все сразу, чтобы показать себя наилучшим образом. Это ошибка, которая может привести к эмоциональному выгоранию, депрессивным состояниям. Нужно понять, что возвращаться к рабочему процессу следует постепенно. Об этом знаете не только вы, но и ваши коллеги и руководство. Поэтому заручитесь поддержкой коллег, не бойтесь попросить у руководителя какие-то дополнительные аспекты условий труда. Например, иногда удаленную работу или возможность отлучиться на несколько часов тому подобное. Не забывайте о хобби, которое поможет вам эмоционально разгружаться. Да, жизнь больше не станет такой, как была раньше. Вы - мама, успевать и делать надо больше. Уверяю, все получится. Только бережно относитесь к своему здоровью, делайте все спокойно и постепенно, не бойтесь просить о помощи", - добавляет Анна Тихая.

Согласно ст. 179 КЗоТ Украины, декретный отпуск установили на 70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов. Срок отпуска после родов можно продлить до 70 дней, если роды прошли с осложнениями и есть документальное подтверждение или если родилась двойня.