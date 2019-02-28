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четверг, 28 февраля 2019 11:43

Как заработать на эссе за границей: чек-лист для студентов

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  Несколько советов, как заработать начинающим авторам
Несколько советов, как заработать начинающим авторам

Во многих развитых странах творческая работа - основа оценивания самостоятельного обучения студентов. Особенно далеко в этом вопросе продвинулись американцы, у которых в каждом университете и колледже превалирует практика эссе на различные темы. Такой формат работы помогает преподавателю точнее оценить профессиональные навыки студента и его прогресс в обучении, а учащемуся - отточить навыки и совершенствовать индивидуальность, не покидая общей системы.

Однако, не каждому студенту подобная работа дается легко. Чтобы подготовить эссе, нужно провести серьезное исследование, а затем сформировать свою точку зрения на поставленную проблему. Это занимает много времени, которого в силу разных обстоятельств, всегда крайне мало. В таком случае американские студенты (особенно иностранцы) прибегают к компромиссу: заказывают эссе на специальных лингвистических биржах.

Как заработать на эссе

  Несколько советов, как заработать начинающим авторам
Несколько советов, как заработать начинающим авторам

Чтобы талант эссеиста начал приносить прибыль, нужно найти клиентов. Но далеко не в каждом вузе разрешают помогать своим однокурсникам за деньги. Во многих вузах за такое можно нажить проблемы по учебе и даже исключение. А вот работать удаленно на компанию, предоставляющую услуги по написанию эссе наподобие samedayessay.com – вполне приемлемый вариант. Тем более, что такие платформы постоянно находятся в поиске "свежих" авторов и найти работу талантливому студенту будет не сложно.

Преимущества подобного формата работы очевидны:

• постоянный, стабильный поток клиентов;
• полная налоговая прозрачность работы;
• возможность трудиться в удобное время;
• самостоятельный контроль загрузки;
• интересная и востребованная работа, которая приносит пользу другим.

Для многих ответственных студентов подработка на написании эссе перерастает в доходное хобби, позволяющее обрести финансовую независимость. При этом оттачиваются собственные навыки письма и речи, что положительно сказывается на успеваемости в целом. Подобная работа становится катализатором успешного обучения и помогает преодолеть трудности в освоении новых знаний.

Какой доход приносит авторство

  Несколько советов, как заработать начинающим авторам
Несколько советов, как заработать начинающим авторам

Самый важный вопрос, который волнует начинающих авторов – сколько можно заработать трудом эссеиста. На самом деле четкого ответа нет, все зависит от упорства, количества свободных часов для работы и качества уже готовых материалов.

Для предварительной оценки можно взять следующие цифры:

• небольшое эссе до 275 слов обойдется в 20 долларов;
• если нужно выполнить срочно за 12-24 часа – стоимость увеличится еще на 10 долларов;
• ассортимент творческих услуг можно расширить презентациями или отчетами, цена которых на 50-70% выше.

Иначе говоря, вложенные усилия прямо пропорционально вознаграждаются высокой оплатой. Если правильно распределить время учебы и работы, можно выйти на достаточно высокий уровень дохода, полностью обеспечивающий ваше проживание в чужой стране. Подобная практика широко распространена среди успешных студентов, у которых есть авторский талант. Если вы относитесь к этой категории и еще не пробовали себя в работе на эссейную компанию – стоит это сделать прямо сегодня. Успехов!

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28
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