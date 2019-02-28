Как заработать на эссе за границей: чек-лист для студентов

Несколько советов, как заработать начинающим авторам

Во многих развитых странах творческая работа - основа оценивания самостоятельного обучения студентов. Особенно далеко в этом вопросе продвинулись американцы, у которых в каждом университете и колледже превалирует практика эссе на различные темы. Такой формат работы помогает преподавателю точнее оценить профессиональные навыки студента и его прогресс в обучении, а учащемуся - отточить навыки и совершенствовать индивидуальность, не покидая общей системы.

Однако, не каждому студенту подобная работа дается легко. Чтобы подготовить эссе, нужно провести серьезное исследование, а затем сформировать свою точку зрения на поставленную проблему. Это занимает много времени, которого в силу разных обстоятельств, всегда крайне мало. В таком случае американские студенты (особенно иностранцы) прибегают к компромиссу: заказывают эссе на специальных лингвистических биржах.

Как заработать на эссе

Несколько советов, как заработать начинающим авторам

Чтобы талант эссеиста начал приносить прибыль, нужно найти клиентов. Но далеко не в каждом вузе разрешают помогать своим однокурсникам за деньги. Во многих вузах за такое можно нажить проблемы по учебе и даже исключение. А вот работать удаленно на компанию, предоставляющую услуги по написанию эссе наподобие samedayessay.com – вполне приемлемый вариант. Тем более, что такие платформы постоянно находятся в поиске "свежих" авторов и найти работу талантливому студенту будет не сложно.

Преимущества подобного формата работы очевидны:

• постоянный, стабильный поток клиентов;

• полная налоговая прозрачность работы;

• возможность трудиться в удобное время;

• самостоятельный контроль загрузки;

• интересная и востребованная работа, которая приносит пользу другим.

Для многих ответственных студентов подработка на написании эссе перерастает в доходное хобби, позволяющее обрести финансовую независимость. При этом оттачиваются собственные навыки письма и речи, что положительно сказывается на успеваемости в целом. Подобная работа становится катализатором успешного обучения и помогает преодолеть трудности в освоении новых знаний.

Какой доход приносит авторство

Несколько советов, как заработать начинающим авторам

Самый важный вопрос, который волнует начинающих авторов – сколько можно заработать трудом эссеиста. На самом деле четкого ответа нет, все зависит от упорства, количества свободных часов для работы и качества уже готовых материалов.

Для предварительной оценки можно взять следующие цифры:

• небольшое эссе до 275 слов обойдется в 20 долларов;

• если нужно выполнить срочно за 12-24 часа – стоимость увеличится еще на 10 долларов;

• ассортимент творческих услуг можно расширить презентациями или отчетами, цена которых на 50-70% выше.

Иначе говоря, вложенные усилия прямо пропорционально вознаграждаются высокой оплатой. Если правильно распределить время учебы и работы, можно выйти на достаточно высокий уровень дохода, полностью обеспечивающий ваше проживание в чужой стране. Подобная практика широко распространена среди успешных студентов, у которых есть авторский талант. Если вы относитесь к этой категории и еще не пробовали себя в работе на эссейную компанию – стоит это сделать прямо сегодня. Успехов!