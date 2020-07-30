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четверг, 30 июля 2020 15:23

Как выбрать видеорегистратор

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Как выбрать видеорегистратор
Видеорегистратор Xiaomi YI считается "айфоном в мире видеорегистраторов"

В наши дни видеорегистратор – это больше, чем просто новая покупка для машины. Он может предоставить доказательства в страховые компании и использоваться для выявления лиц, совершивших преступления против вас или других лиц.

На что обращать внимание при выборе видеорегистратора

В этой статье мы рассмотрим некоторые функции, которые следует учитывать при выборе наилучшего устройства для ваших нужд. Мы также поговорим о том, что на самом деле означают различные функции видеорегистратора, чтобы вы выбрали тот, который подходит именно вам.

Чем шире поле обзора фронтальной камеры, тем лучше. Вы хотите захватить обширную область перед вашим транспортным средством, ловя любые транспортные средства (или, возможно, животных или людей) на обочине дороги.

Частота кадров камеры – это важно. Поскольку видеорегистратор фиксирует видео во время движения, особенно на автомагистралях, устройство должно иметь возможность записи, не пропуская кадры и не страдая от слишком большого размытия в движении. Некоторые дешевые устройства могут записывать с низкой скоростью, что может повлечь неприятные последствия в будущем. Не менее 30 кадров в секунду – вот на что вы должны обратить свое внимание.

Приобретая видеорегистратор, не стоит игнорировать информацию о минимальных и максимальных рабочих температурах выдерживаемых видеорегистратором. Подумайте не живете ли вы там, где особенно высокие или низкие температуры – это может повлиять на качество работы, и, соответственно, на результат.

Размер вашего транспортного средства тоже важен. Вы ведь не хотите, чтобы что-то мешало вашему вождению, и большие видеорегистраторы, установленные в маленьком автомобиле, могут сыграть с вами злую шутку. Камеры бывают разных форм и размеров, поэтому обязательно найдите ту, которая идеально подходит для вашего автомобиля.

Важно обратить внимание на то, как вы будете монтировать камеру. Почему? Например, некоторые факторы, такие как высокая температура и влажность, могут сделать установку на лобовом стекле нецелесообразной. Именно поэтому при выборе видеорегистратора, обязательно посмотрите что входит в комплект к камере.

Некоторые автомобильные камеры имеют встроенный модуль Wi-Fi, который позволяет пользователям подключаться к устройству с помощью смартфона через приложение. Некоторые могут транслировать ваше видео в облако и позволяют осуществлять мониторинг в реальном времени через Интернет, используя приложение для смартфонов, чтобы превратить ваше сотовое устройство в фактическую точку доступа. Проверяйте эту информацию при покупке, и выбирайте то, что подходит лично вам.

Самые популярные видеорегистраторы

На сегодняшний день, многие известные технологические бренды производят не только смартфоны или ноутбуки, но также и видеорегистраторы. Например, одним из самых популярных видеорегистраторов является именно видеорегистратор ксиоми. Особенно, обратите внимание на Xiaomi YI – он считается "айфоном в мире видеорегистраторов". Также, лучшие видеорегистраторы выпускают такие бренды как Playme, Gazer, Prestigio, Navitel и другие.

После того, как вы взвесите все "за" и "против", все, что вам остается – это выбрать идеальный видеорегистратор именно для вас. Используя приведенные выше советы, вы сможете сделать это самостоятельно. Ваш новый видеорегистратор ждет на нашем сайте с огромным выбором доступных и качественных моделей.

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