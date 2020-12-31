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Как стать пунктуальным - советы бизнес-тренера

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Как стать пунктуальным - советы бизнес-тренера

- Есть внешние причины опозданий и внутренние. Первые - это независимые от человека обстоятельства. Вторые - барьеры и разрешения себе на опоздание. Внешние причины можно устранить, выделить время на непредвиденные проблемы. Внутренние требуют основательного подхода, - говорит Gazeta.ua Оксана Долгова, бизнес-тренерка, инструктор компании BogushTime. Рассказывает, как научиться управлять временем.

Как справиться с обстоятельствами, на которые мы не можем влиять?

- Стоит спланировать день с вечера. Максимально точно рассчитать, сколько времени уйдет на дорогу, запланированную встречу, работу. Примерно 20 процентов времени оставляйте на непредвиденные обстоятельства. Если их не будет, иметь лишних 15 минут перед встречей.

Не рассчитывайте, что за 8 рабочих часов выполните задания, на которые суммарно надо 8:00 работы. Планируйте на 6,5. Полтора часа оставьте на возможные проблемы с подчиненными, клиентами или руководством.

Встреча может затянуться.

- Сразу предупреждайте собеседника, что встреча должны закончить, например, до 12:00. Не лишним будет положить на видном месте часы или телефон - коллега тоже сможет следить за временем и чувствовать за это ответственность.

Бывает, что нет возможности жестко контролировать время встречи. Предусматривайте между делами получасовой перерыв.

Иногда во время договоренности люди неправильно понимают друг друга. Поэтому время и место встречи лучше дублировать письменно - на мобильный телефон или в мессенджер.

Как быть с планами в больших городах, где дорога занимает час?

- Договаривайтесь не более о трех встречи в день.

Изменения в образе жизни могут повлиять на пунктуальность?

- Люди, которые рано просыпаются, всегда на шаг впереди. Это привычка успешных. Свободное время утром позволяет привести в порядок тело - сделать зарядку, пробежку, принять душ. И внутреннее состояние - лучше спланировать день, позитивно настроиться. Правда, для этого стоит научиться и ложиться примерно в 22:00.

Важно изменить жизнь так, чтобы превратить себя с "белки в колесе" на "ракету", то есть освободиться от большого количества малоэффективных задач и сосредоточиться на тех, что дают лучший результат.

Вы упоминали о внутренние причины опозданий. Как с ними справиться?

- Это непросто. Бывает, человек ежедневно опаздывает на работу. А на самолет во время своего отпуска приходит вовремя - за 2:00 до вылета. Причина - в мотивации. Когда возникает вопрос: почему я туда прийти вовремя, значит ее недостаточно.

Тогда надо подумать, как работа, встреча или мероприятие, на которое идете, приближает вас к цели. Мотивированным людям будильник не нужен. Таковые не опаздывают.

Чем грозят систематические опоздания?

- Через неуспевания человек откладывает дела на потом. Их накапливается так много, что ей и просыпаться не хочется - понимает, что и при несколько дней не разгребет. Начинается апатия. Человек выгорает. С одной стороны, она все время в работе, с другой - нет результата.

Как детей приучить быть пунктуальными?

- Я дочке всегда говорила: "Твои подруги уже в саду и хотят увидеться с тобой". Главным должны быть не момент своевременного прихода куда-то, а удовольствие от события, на которое идешь.

Автор: Владимир Мукан
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