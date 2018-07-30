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понедельник, 30 июля 2018 17:35

Как родительский сценарий влияет на человека

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Проблемы из детства - не всегда будут иметь последствия во взрослой жизни.

"Если в семье были страх и ужас, это не значит, что человек точно вырастет невротиком и его отношения пойдут по родительскому сценарию", пишет в Іnstagram психолог Михаил Лабковский.

Специалист называет три причины, почему этого не произойдет.

Причина первая. Вы - не ваша мать, а ваш муж - не ваш отец. У вас есть выбор. Вы сами можете изменить ситуацию.

Автор: Feelgood.ua
  Детей нужно любить.
Детей нужно любить.

Причина вторая. У каждого из нас свой психика. Для кого-то мелкая обида - уже психотравма. Для другого даже издевательства проходят бесследно. Это зависит от врожденных качеств.

Причина третья. Есть люди, на которых родительский опыт повлиял так, что, вырастая, они точно знают, чего именно не хотят. ⠀

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"Такие люди сознательно посещают терапию или сразу избавляются от отношений, которые приносят им боль и страдания. Но в подавляющем большинстве случаев люди все же повторяют родительский сценарий", - продолжает Лабковский.

Развод важнее создания видимости "хорошей семьи", считает психолог Михаил Лабковский. Ребенку лучше жить в полной семье. Если между родителями постоянно возникают конфликты и ссоры, то лучше расстаться.

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