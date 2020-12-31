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четверг, 31 декабря 2020 18:27

Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта

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Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта

- Многие делают распространенную ошибку - планируют следующий год без анализа предыдущего, - говорит Оксана Долгова, бизнес-тренерка, инструктор компании BogushTime. Рассказывает, как распланировать год, чтобы большинство планов реализовались.

Как анализировать закончившийся год?

- Вспомните, что было хорошего за эти 12 месяцев - собственные победы и положительные события. Например, прочитали заветную книгу, купили собаку, авто и тому подобное. Удобнее идти от от последнего месяца - декабря, ноября, октября и так далее.

Затем вспомните, что не удалось. Это техника обработки ошибок. Спросите себя "что я хотел?", Потом - "что я получил?", Далее - "как я это получил?" и "что делать по другому, чтобы это не повторилось?"

Это позволит не повторять ошибок, повысит самооценку и мотивацию.

С чего начать?

- С мечтаний. Должно быть подход не "надо", а "хочу". Скажем, "хочу осчастливить детей - поехать в путешествие". И планируйте это, несмотря на возможный карантин или вероятность потерять заработок.

Но эти факторы помешают реализации плана.

- Для человека естественно создавать новое. Это делает его счастливым. Кроме того, большинство желаний не воплощают одномоментно. Это комплекс действий. И большинство из них удастся реализовать при любых условиях. Я в прошлом году собиралась в Италию. Так, карантин отменил турпоездку. Но я уже подготовилась - продумала маршруты, экскурсии, места остановки, определила кому и какие сувениры привезу. После пандемии останется только заплатить за билеты.

По какому принципу планировать год?

- Есть 6 сфер жизни. Это физическая, личностная, семейная, общественная, рабочая, принципиальная. Физическая - это контроль состояния тела и здоровья. Личностная - свое развитие. Это может быть обучение, приобретение опыта. Семейная - планы семьи, покупки в дом. Общественная сфера касается планов вокруг людей вне семьи - друзей, например. А рабочая - планирование достижений на работе. Планы в принципиальной сфере должны касаться ценностей человека. Допустим, хотите делать субботник вокруг дома каждые выходные.

В плане по горизонтали прописывают месяца, а по вертикали - ключевые области жизни. В клетках в пересечении заполняют планы, разбивают их на задание.

Что нужно обязательно учесть?

- Матрицу из обязательных планов и необходимых для их реализации финансов. Это могут быть посещения дней рождений родственников, поход детей в школу и тому подобное. Затем задания своих новых планов расставьте так, чтобы они не противоречили планам по матрицы.

Как предусмотреть форс-мажоры?

- На 4 часа день ничего не планируйте. Это примерно 20 процентов времени. Тогда и решайте внезапные дела. В глобальном плане просчитывайте риски. Скажем, помешать покупке дома может ухудшения здоровья. Значит запланируйте лечения или профилактику. Риск уменьшения доходов решают поиском подработки. Может быть, что в том районе уже купят желанный дом. Поэтому продумайте альтернативу. Всегда должен быть план Б.

Какой должна быть пропорция на приятные занятия днем ​​и неприятные дела?

- Неприятных дел не должно быть. Если они есть, посмотрите на них под другим углом. Ко мне не тренинг как-то пришла парикмахерша, что хотела открыть свой салон красоты. Ей не нравился один вид своей работы - делать завивки с полусотней бигуди на голове клиентов. Но не могла отказаться, потому что за них больше платили. После того, как она осознала, что каждое бигуди ей приносит примерно 20 долларов и приближает ее к заветной дела, то неприятные занятия для нее исчезли.

Как распознать действительно свое желание, которое принесет ощущение счастья?

- Действительно, немало желаний является навязанной или заимствованными. Такие не делают счастливыми. Например, коллега записалась в спортзал и похудела. Ее сотрудница тоже так захотела, купила абонемент, но почти не ходит туда, оно ей не идет. Потому что это не ее истинное желание. Распознать свое желание можно на этапе планирования. Если есть вдохновение планировать и реализовывать задачи - это ваше. Когда чувствуете лень - чужое.

Используйте эти техники по планированию года - и сможете достичь собственных целей и реализовать задуманное!

Автор: Владимир Мукан
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