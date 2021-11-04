Как получить подарки за оплату коммунальных, интернета и других услуг – акция от iPay.ua

iPay.ua проводит акцию "Осенний гаджетопад"

Популярный всеукраинский сервис онлайн-платежей и переводов iPay.ua проводит акцию "Осенний гаджетопад": еженедельно можно выиграть крутые гаджеты – смартфон, робот-пылесос и фитнес-браслеты.

Каждому приходится оплачивать большое количество разных счетов – от коммунальных услуг, интернета или мобильной связи – до штрафов или питания в детских садах. До 21 ноября, оплачивая любые услуги с помощью сервиса iPay.ua, можно еженедельно выигрывать крутые гаджеты.

Как принять участие в акции "Осенний гаджетопад" и розыгрыше подарков

Чтобы стать участником акции "Осенний гаджетопад", нужно выполнить два простых условия:

1) Войти в личный кабинет на сайте iPay.ua или в платежном Viber-боте iPay.ua (если учетной записи еще нет — зарегистрироваться).

2) Оплатить картой Mastercard в период действия акции любую услугу, кроме перевода с карты на карту.

В течение акции разыгрывают 20 подарков:

4 смартфона Xiaomi 11T Pro 8/256GB Meteorite Gray,

4 робота-пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop Essential,

12 фитнес-браслетов Mi Smart Band 6 NFC с возможностью бесконтактных оплат.

Детали можно узнать на странице акции "Осенний гаджетопад".

Преимущества сервиса iPay.ua при осуществлении платежей

iPay.ua дает возможность пользователям оплачивать услуги более 5 тысяч компаний со всей Украины!

Это удобный и надежный сервис для оплаты различных коммунальных услуг (воды, отопления, света, газа, содержания придомовых территорий и т.п.). На сайте можно заплатить за питание в детском саду, обучение, интернет и мобильную связь, погасить штраф или кредит, оформить туристическое страхование и многое другое.

Использование личного кабинета на сервисе позволяет пользователям производить оплаты еще удобнее благодаря созданию шаблонов, использованию карт из кошелька Masterpass. А также – присоединяться к благотворительным проектам и среди первых узнавать о новых акциях.

Регистрируйтесь в личном кабинете на iPay.ua, оплачивайте услуги удобно и быстро и не упускайте шанс воспользоваться дополнительными возможностями сервиса.