Как побороть собственные страхи

Страх, породжений уявою, бачить небезпеку навіть там, де її зовсім немає. Фото: journal.reincarnationics.com

Существует много страхов. В частности, страх перед публикой, страх провала или осуждения, страх выбрать неверный путь и тому подобное. Они очень популярны. Часто останавливают и не дают браться за важную работу.

"Эти страхи приводят к прокрастинации, отвлекают, заставляют утешать себя едой и социальными сетями, шопингом и играми", - говорится в блоге американского писателя Лео Барауты на "Новое время".

Специалист предлагает 4 техники, которые помогут преодолеть страх.

Экспозиционная терапия: не начинайте с Суперкубка

Люди делают ошибку, когда представляют себя в самой страшной части пути. К примеру, как выступают перед большой аудиторией, пишут для тысячи читателей блог или руководят крупной организацией.

"Это все равно, что хотеть быть футболистом и начинать с Суперкубка. Вы не готовы к такому напряжению. Начните лучше с молодежной сборной или школьной команды. Затем подумайте о университетском футболе и только потом - о большой лиге", - пишет специалист.

Например, если хотите выступить перед аудиторией, начните с друзей. Двигайтесь постепенно. С каждым шагом страх исчезнет.

Это называется "экспозиционная терапия": человек постепенно подводит себя к тому, чего боится.

Позвольте себе чувствовать страх

Если чувствуете страх, то не избегайте его, а старайтесь вернуться к нему. Почувствуйте страх. Мы способны справиться с этим чувством намного лучше, чем думаем.

"Попробуйте и отметьте, как тело чувствует этот страх. Подумайте не о своих объяснениях, а о физических ощущениях. Побудьте с ними. Скажите себе, что это нормально. Будьте дружелюбны, любопытны, открыты. Даже если страх не уйдет, ваши с ним отношения изменятся. Вы понимаете, что страх - не проблема. проблемой. Это всего лишь чувства", - советует эксперт.

Практикуйте избавления от эго

Страх появляется, когда есть версии развития событий. Это естественно. Но, практикуя сценарии, можно от них избавиться. Нужно находиться в моменте.

"Погружаясь в данный момент, мы избавляемся от эго. Сценарий возможного развития событий исчезает. Ведь мы не можем думать о том и другом одновременно", - пишет блогер.

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Откройтесь радости

Сначала делаем маленькие шаги, испытываем страх, избавляемся от эго и погружаемся в данный момент. После этого следует практиковать открытость.

"Представьте, что вам нужно трудно поработать, чтобы начать важный проект. Вы чувствуете страх и сопротивление. Остаетесь с этим, но открываетесь задачей. Вы открываете ему сердце и разум. Начинаете ценить красоту и радость задачи, возвращаясь к этому невероятного опыта", - пишет писатель.

Благодаря этим четырем шагам страхи будут отходить. Справиться с ними становиться легче.

Причиной психической травмы может стать любая стрессовая ситуация. К ним относятся акты насилия, сексуальные нападения, смерть или тяжелая болезнь близких, собственная болезнь, транспортные аварии, плен, войны, террористические акты и тому подобное.