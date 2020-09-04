Как действовать студентам в случае COVID-19 - советы МОН

Студенты в масках Фото:activityedu

На прошлой неделе на сайте Министерства образования и науки обнародовали план действий в случае выявления факта COVID-19 в высших учебных заведениях. В документе описано главные действия при обнаружении симптомов респираторного заболевания у студентов, преподавателей и техперсонала.

"Если у студента появились признаки заболевания острого респираторного, следует быстро надеть маску, перейти в специально отведенное помещение, обратиться к медицинскому персоналу, при необходимости вызвать скорую помощь. Медицинский работник учебного заведения направляет экстренное сообщение формы 058 /0 о подозрении на инфекционное заболевание. Лица, контактировавшие с больным, с симптомами заболевание COVID-19, безотлагательно проходят тест на болезнь и отстранены от учебы до определения результатов", - говорится в инструкции.

В случае выявления острого респираторного заболевания у студента, который проживает в общежитии, требуется немедленно перевести в изолятор. Студент должен находиться в там до получения решения медицинского работника. Лицо, что контактировала с больным, обязан носить маску, соблюдать дистанцию ​​и как можно быстрее обратиться к врачу.

МОН не опровергает заболевания и среди работников учреждения. В случае возникновения симптомов, следует придерживаться таких правил - немедленно покинуть учебное заведение и обратиться за медицинской помощью или вызвать скорую, на период решения врачей преподаватель, и лица, контактировавшие с больным, отстранены от учебного процесса.

При любых условиях, в помещении, где находился больной или лицо с подозрением на Covid-19, следует немедленно провести дезинфекцию поверхностей и проветривания территории.

Также в случае заболевания в высшее или профессиональный заведение, организация и предприятие немедленно сообщить о факте выявления острого респираторного заболевания Covid-19, а именно направлять сообщения по форме 2 / НС-1 Табеля срочных донесений по электронному адресу: [email protected].

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу

По состоянию на 4 сентября количество людей, заболевших коронавируса COVID-19 от начала пандемии в Украине - 130 951 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 2 тыс.723 жителя.