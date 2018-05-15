К Земле приближается "затерянный" астероид

"Потерянный" астероид сегодня приблизится с Землей. Фото: Укринформ

К Земле подлетит "потерянный" астероид.

Астероид 2010 WC9 пройдет на безопасном расстоянии от Земли сегодня, сообщает EarthSky.

"Астероид пройдет на расстоянии, равном половине дистанции от планеты до Луны. Размеры астероида оцениваются от 60 до 130 метров. Его пролет мимо Земли станет максимальным сближением с нашей планетой", - сообщили в ведомстве.

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Астероид впервые заметили с помощью Каталинского обзора неба в ноябре 2010 года. В мае 2018-го астрономы открыли астероид ZJ99C60, но оказалось, что они снова наблюдают за 2010 WC9.

Астероиды часто пересекают орбиту Земли. Некоторые из них несут потенциальную опасность из-за близости орбиты к траектории Земли. Они приближаются настолько близко, что могут столкнуться с ней.