Израиль с Украины восстанавливают совместные научные исследования

Украина и Израиль начнут совместные научные исследования Фото: МОН

Украинские и израильские ученые снова начинают совместные исследования в двусторонних научных проектах.

Первые четыре таких проекты стартуют в 2020 году. Их перечень был утвержден 25 ноября во время первого заседания Общего украинско-израильского комитета по вопросам научно-технологического сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерство образования и науки.

"Для нас сегодня очень важным есть восстановление двустороннего научного сотрудничества с Израилем, которое, к сожалению, прервалось в 2008-м, - сказал первый заместитель Министра образования и науки Украины Юрий Полюхович. - К тому же, за более 10 лет активного взаимодействия, наши ученые вместе внедрили 29 проектов. Сейчас мы начинаем сотрудничество с новой страницы. Сейчас на ней уже будут "написаны" 4 совместных проекты".

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Ученые будут делать исследования в области теоретической физики и проблем общего культурного и исторического наследия. С украинской стороны в них примут участие ученые из Харьковского, Львовского и Днепровского вузов, а также из Института теоретической физики им. Боголюбова.

МОН временно приостановило аттестацию высших учебных заведений, чтобы осуществить донабор экспертов, в том числе международных.