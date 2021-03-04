Излишки фруктов будут использовать для добычи электроэнергии

Излишки фруктов использовать для добычи электроэнергии фото: liebherr.com

В испанском городе Севилья запустили необычный проект - электроэнергию, которая будет питать водопроводную станцию ​​и дома, будут добывать из апельсинов.

Во всем регионе насчитывается около 15 тыс. т цитрусовых, но испанцы их практически не едят. Большую часть фруктов из близлежащих регионов экспортируют в Великобританию, сообщает The Guardian.

Часто излишки апельсинов оказываются на дорогах, по ним ходят люди и ездят машины. Улицы становятся липкими от сока, из-за чего по городу летает огромное количество мух. Бывает даже такое, что цитрусовые падают людям на головы. Около 200 человек занимаются тем, что чистят город от излишков фруктов.

"Этот проект поможет нам достичь наших целей по сокращению выбросов, самообеспеченности энергией и циркулярной экономики", - уверен мэр Севильи Хуан Еспадас Сехас.

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При брожении апельсинов выделяется метан - именно это и стало основой для идеи муниципальной компании Emasesa. Захваченный при брожении фруктов газ будут использовать для работы генераторов системы водоснабжения. При относительно небольших инвестициях в размере €250 тыс. - город получает большое количество чистой энергии и полностью избавляется от излишков фруктов.

"В соке есть фруктоза, которая состоит из коротких углеродных цепей. Их энергетические характеристики в процессе ферментации высоки. Дело не только в экономии денег. Апельсины - проблема для города, и мы производим добавленную стоимость из отходов", - объясняет Бениньо Лопес, глава экологического департамента Emasesa.

Излишки электроэнергии будут направлены в общую сеть. Фруктов настолько много, что потенциально они смогут питать 73 тыс. домов.

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