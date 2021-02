Исследования полярных сияний и космических лучей - открыли первую научную станцию

Открыли первую научную станцию фото: wikipedia.org

13 февраля 1956 в Антарктиде открыли первую советскую научную станцию ​​"Мирный".

К 1971 году станция была главной базой советских исследований в Антарктиде.

Она имеет сухопутное соединение со станцией "Восток" и обеспечивает жизнедеятельность последней.

Станция "Мирный" расположена на берегу моря Дейвиса на полуострове Мирный. Высота станции над уровнем моря составляет 35 м. Берег материка является снежно-ледовым барьером высотой 15-20 м над уровнем моря.

На станции построили 20 сооружений, а также магнитный, сейсмический и аэрологических павильоны. На станции ведут метеорологические, геофизические, аэрологические и другие наблюдения, исследования природы полярных сияний, космических лучей и тому подобное.

Температура на станции редко поднимается выше отметки 0 ° C. Среднегодовая температура воздуха составляет 11,3 ° C, максимальная +6,8 ° C, минимальная -40,3 ° C.

