Искусственный интеллект выиграл у людей в мастерстве выращивать огурцы

Опытные огородники соревновались с искусственным интеллектом в выращивании огурцов.
Конкурс Autonomous Greenhouse Challenge голландского Университета Вагенинген на лучший искусственный интеллект для выращивания огурцов выиграла компания Microsoft, рассказывает espreso.tv.
В соревновании, которое началось в конце августа, приняли участие Microsoft, Intel, Tencent, команда из сотрудников компаний Delphy и AgroEnergy.
Конкурсанты должны были соревноваться с опытными огородниками, создав разумные теплицы, которые следят за подачей воды, воздуха, тепла и света.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Искусственный интеллект будет подделывать отпечатки пальцев
По результатам конкурса команда огородников заняла 2 место по количеству овощей.
Microsoft опередила их и по объему чистой прибыли, и по экологичности технологий.Для выращивания овощей люди все же потратили меньше электроэнергии, чем роботы.
Искусственный интеллект научился предвидеть ход болезней.
Ученые из Университета Оксфорда провели исследование, в ходе которого сканировали электронные медицинские записи. Это позволит компьютеру выставлять соответствующий приоритет лечения, передает Daily Mail.
Комментарии