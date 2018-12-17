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понедельник, 17 декабря 2018 17:34

Искусственный интеллект выиграл у людей в мастерстве выращивать огурцы

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Искусственный интеллект выиграл у людей в мастерстве выращивать огурцы
Microsoft научила искусственный интеллект выращивать огурцы Фото: good-tips.pro

Опытные огородники соревновались с искусственным интеллектом в выращивании огурцов.

Конкурс Autonomous Greenhouse Challenge голландского Университета Вагенинген на лучший искусственный интеллект для выращивания огурцов выиграла компания Microsoft, рассказывает espreso.tv.

В соревновании, которое началось в конце августа, приняли участие Microsoft, Intel, Tencent, команда из сотрудников компаний Delphy и AgroEnergy.

Конкурсанты должны были соревноваться с опытными огородниками, создав разумные теплицы, которые следят за подачей воды, воздуха, тепла и света.

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По результатам конкурса команда огородников заняла 2 место по количеству овощей.

Microsoft опередила их и по объему чистой прибыли, и по экологичности технологий.Для выращивания овощей люди все же потратили меньше электроэнергии, чем роботы.

Искусственный интеллект научился предвидеть ход болезней.

Ученые из Университета Оксфорда провели исследование, в ходе которого сканировали электронные медицинские записи. Это позволит компьютеру выставлять соответствующий приоритет лечения, передает Daily Mail.

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