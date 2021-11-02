iPhone в Канаде несвоевременно перешли на зимнее время

Канадцы столкнулись с неправильным временем на телефонах. Фото: Pexels

В Канаде iPhone перешли на зимнее время неделей раньше.

На сайте Reddit заметили, что это касается не всех смартфонов Apple, а только подключенных к определенным операторам, сообщает

9to5mac.

Выяснили, что производитель не виноват. Но окончательную причину сбоя до сих пор не выявили.

"Почему мой iPhone 11 случайно изменил время сегодня утром? Вроде переход на летнее время закончился неделей раньше", - писали в поддержку Apple.

Пользователи говорят, что быстро исправить ситуацию помогает сброс функции автоматической установки времени в настройках.

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Это не первая ситуация, когда iPhone конфликтует с местными операторами мобильной связи. Раньше проблемы были связаны с конкретной версией операционной системы, или же это касалось Apple Watch.

31 октября Украина начала жить по зимнему времени. В 04:00 стрелки часов нужно было перевести на 1 ч обратно. Таким образом, сутки выходного дня автоматически увеличились на час. Часы в Украине на зимнее и летнее время переводят уже почти 40 лет. По традиции стрелки переводят осенью и весной – в последнее воскресенье марта.