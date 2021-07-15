Интернет-археология: Microsoft возвращает легендарного помощника-скрепку

После 2001 года Clippy убрали из интерфейса. Фото: Microsoft

Корпорация Microsoft возвращает помощника-скрепку по имени Clippy.

В компании пообещали вернуть Clippy в Microsoft 365, если пост об этом в Twitter наберет 20 тыс. лайков. Их количество уже превысило 125 тыс. Облачная версия ОС Windows 365 предназначена для доступа пользователей к своим приложениям и данным в удаленном режиме с любого устройства.

Clippy в качестве помощника появился в Windows Office 97. Более 10 лет скрепка предлагала советы по использованию программы. Дизайн скрепки разработал Киван Эттебери.

Несмотря на симпатичный вид, функционал оставлял желать лучшего, поэтому скрепка стала постоянным предметом насмешек в интернете. Помощник даже вошел в топ-50 худших изобретений по версии Time. После 2001 года Clippy убрали. Компания обосновала решение тем, что новая операционная система Windows XP проста в использовании, поэтому людям не нужны советы электронного помощника.

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Студент Стэнфордского университета Люк Шварц посвятил феномену Clippy дипломную работу. Он провел исследование, чтобы выяснить, почему пользователи ненавидят скрепку. Оказалось, отношение к помощнику зависело прежде всего от ожиданий человека. Те, кто действительно ждали помощи, раздражались — Clippy мешал эффективности и надоедал. Пользователи, которые считали интерфейс способом отвлечься, наоборот, тепло к нему относились.