Intel представила оригинальный процессор фото: wikipedia.org

22 марта 1993 года компания полупроводниковых устройств Intel представила первый оригинальный процессор Pentium.

Модель работала с тактовой частотой ядра 60 и 66 МГц. Кэш 2-го уровня разместили на материнской плате, и он мог иметь размер до 1 Мб.

Процессор выпускали в 273-контактном корпусе CPGA. Все процессоры Pentium относятся к классу SL Enhanced. Они имеют систему SMM, что обеспечивает снижение энергопотребления. Ранние варианты процессоров, с частотами 60-100 МГц, имели ошибку в модуле FPU, которая иногда приводила к уменьшению точности операции деления. Этот дефект обнаружили в 1994-м. Процессоры на ядре P5 изготавливали с использованием 800-нанометрового техпроцесса по биполярной BiCMOS-технологии.

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Процессор содержал 3,1 млн транзисторов, а размер кристалла ядра составлял 294 мм². Производство таких процессоров оказалось очень сложным и процент выхода годных кристаллов оказался слишком мал.

Многие специалисты, указывая на многочисленные недостатки процессоров Pentium 1-го поколения, не советовали покупать эти модели. Производство на время пришлось остановить. Однако вскоре началось создание усовершенствованных процессоров, основанных на ядре P54C.

Компания Microsoft выпустила незапланированное обновление операционной системы Windows 10. Оно исправляет проблему, которая появилась в результате мартовского "обновления по вторникам" Patch Tuesday.