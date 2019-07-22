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понедельник, 22 июля 2019 13:12

Индия запустила к Луне межпланетную станцию

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Индия запустила к Луне межпланетную станцию
Индия запустила на Луну межпланетную станцию ​​"Чандраян-2". Фото: twitter.com

Индия запустила на Луну межпланетную станцию ​​"Чандраян-2". Ракета-носитель стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Индии в 14:43 по местному времени, 11:13 по Киевскому времени.

"Чандраян-2" преодолеет 384 тысяч километров и достигнет Луны более чем через пять недель. Ракета доставит на Луну космический аппарат, состоящий из трех частей: орбитальной станции, спускаемого аппарата и 27-килограммового шестиколесного ровера с приборами для анализа почвы.

Чуть ли не самым сложным этапом миссии станет посадка, которая состоится, ориентировочно, 6 или 7 сентября. В апреле во время выполнения подобной операции разбился первый лунный аппарат Израиля.

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В рамках программы, на Луне будут искать воду, минералы, а также исследовать толчки под поверхностью. Орбитальный аппарат в течение года будет фотографировать поверхность спутника Земли и анализировать его атмосферу. Луноход на солнечных батареях, должен за 14 дней преодолеть до полукилометра и отправить на Землю полученную информацию, в том числе изображения.

Индия рассчитывала, что запустит "Чандраян-2" на Луну в 2013 году в сотрудничестве с РФ. Но из-за провала российской миссии "Фобос-Грунт" власти Индии решили осуществить миссию самостоятельно.

В 2008 году Индия уже направляла к Луне космический зонд в рамках своей первой программы "Чандраян-1", но тогда аппарат не садился на поверхность.

Миссия оценена в $ 150 миллионов. Аппарат впервые совершит посадку на малоизученном южном полюсе Луны. Об этом сообщили на interfax.com.ua.

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