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пятница, 30 июля 2021 07:57

Инцидент с российским модулем на МКС помешал запуску корабля NASA

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Инцидент с российским модулем на МКС помешал запуску корабля NASA
Группам управления миссией удалось решить проблему. Фото: pixabay.com

На Международной космической станции произошел инцидент во время стыковки российского модуля "Наука".

Двигатели устройства спонтанно включились, сообщил российский космонавт Олег Новицкий, передает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter. Через некоторое время группам управления миссией удалось решить проблему.

"Мы возвращаем управление положением станции в пространстве. Сейчас все системы работают в нормальном режиме. Экипажу ничего не угрожает", - заявил эксперт Хьюстонского центра управления полетами Акихио Хосиде.

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Из-за инцидента NASA решило перенести запланированный на пятницу тестовый запуск корабля Starliner на МКС.

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Небольшой кусок космического мусора повредил часть Международной космической станции - роботизированную руку Canadarm2. Инструмент все еще работает, но объект пробил тепловую изоляцию и повредил нижнюю стрелу. Впервые повреждения заметили 12 мая во время плановой проверки. NASA вместе с Канадским космическим агентством (CSA) пытаются получить подробные изображения и оценить ущерб.

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