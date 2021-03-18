Имеем примитивную экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт фото: habr.com

В этом году самыми популярными предметами ВНО стали украинский язык и литература, математика, история Украины и география.

С 318 946 человек на тесты по истории Украины записались 247 109 человек. Математику будут сдавать 242 834 человека. Язык и литературу - 208 044 участников. Эти данные были ожидаемыми, говорит Gazeta.ua образовательный эксперт Виктор Громовой.

"Зачастую выпускники идут учиться на юристов или менеджеров. Поступление на соответствующие специальности предусматривает составление указанных предметов", - сказал Громовой.

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В прошлом году меньше участников сдавали ВНО по физике и химии - более 28 и 14 тыс. человек соответственно. В этом году соответствующие предметы будут сдавать еще меньше выпускников. Так, для сдачи физики зарегистрировались 26 911 человек, химии - 10 338.

"К сожалению, предметы естественнонаучного цикла не пользуются спросом. Имеем примитивную экономику, которая далека от инноваций. В массовом сознании нет понимания того, что это престижно. Такая тенденция продолжается много лет. В каждом городе должна быть такая инфраструктура, которая убеждала бы каждого ученика, что наука интересна. В Украине не слишком высокий интерес к науке. Только школа ничего не сможет сделать, если общество демотивирует", - добавляет Виктор Громовой

Почти 400 тыс. человек сдавали ВНО во время основной сессии 2020 года, однако 26% зарегистрированных участников не смогли пройти тестирование. Так, 393 человека явились на тестирование без обязательных документов, 268 участников нарушили процедуру тестирования, 127 человек имели признаки ОРВИ в день тестирования, а 9 участников не смогли приехать на ВНО из-за наводнений в западных областях Украины.