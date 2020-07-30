Huawei стала первой в мире по продажам смартфонов

Huawei является лидером на китайском рынке, где продает 70% выпущенных ею смартфонов. Фото: pixabay

Во втором квартале 2020 года китайская компания Huawei Technologies стала первой в мире по продажам смартфонов.

Она обошла южнокорейскую Samsung Electronics, свидетельствуют данные аналитической компании Canalys, передает "Інтерфакс-Україна".

Последние девять лет этот список возглавляли или Samsung, или американская Apple. По данным Canalys, Huawei в апреле-июне продала 55,8 млн смартфонов - на 5% меньше, чем годом ранее. В то же время продажи Samsung упали на 30% за проблем, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, до 53,7 млн смартфонов.

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"Это отличный результат, который мало кто мог предположить год назад. Если бы не Covid-19, этого би не произошло", - отмечает главный аналитик Canalys Бен Стэнтон.

Huawei является лидером на китайском рынке, где продает 70% выпущенных ею смартфонов. Во втором квартале продажи компании в КНР выросли на 8%, зарубежные поставки упали на 27%.

"Huawei получила максимальную выгоду из восстановления китайской экономики, чтобы оживить свои операции по продаже смартфонов. Samsung представлена ​​в Китае очень слабо, ее доля составляет менее 1% рынка, при этом ключевые для южнокорейской компании рынки - Бразилия, Индия, США и Европа, измученные пандемией и локдаунамы ", - заявил Стэнтон.

По словам аналитика Canalys Мо Джиа, победа Huawei во втором квартале, скорее, является символической и не свидетельствует о серьезных сдвигах на рынке смартфонов. Поскольку правительства западных стран вносят Huawei в "черный список", ее сильных позиций только в Китае может оказаться недостаточно, чтобы компания могла удержаться на первом месте среди производителей смартфонов, когда мировая экономика начнет восстанавливаться.

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